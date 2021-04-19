Son dakika haberi: Zonguldak'ta Kovid-19 salgınına yenik düşen polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden trafik polisi Mustafa Dönmez için görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden trafik polisi Mustafa Dönmez için görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi.

Dönmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin yapılacağı Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.

Törende konuşan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Acımızı paylaşmak, ona son görevimizi yapmak için buradayız. Şüphesiz ki bizim için en zor anlar, bu anlardır. Cenabıallah'ın takdiri üzerinde başka bir takdirimiz olmadığı için değerli kardeşimizi yüreğimize gömeceğiz. Geride kalan ailesine, çocuğuna sahip çıkacağız. Bu bizim devlet olarak en önemli görevimizdir." dedi.

Polis, jandarma ve sağlık personelinin zorlu süreçte özveriyle görev yaptığını vurgulayan Çorumluoğlu, "O manada değerli kardeşimize hak ve hukuklarımızı devlet olarak helal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Törende helallik alındığı sırada Dönmez'in yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis eskortu eşliğinde cenaze aracıyla Alaplı ilçesine götürülen Dönmez'in cenazesi, Çağlayan Camisi önünde kılınacak namazının ardından Çatak köyünde toprağa verilecek.

Törene, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'in yanı sıra Dönmez'in ailesi, siyasiler, yakınları ile meslektaşları katıldı.

Geçen yıl İlçe Emniyet Müdürlüğünce salgınla mücadele kapsamında hazırlanan videoda yer alan evli ve 1 çocuk babası Dönmez, vatandaşları ekip otosundan anonsla Kovid-19'a karşı uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş