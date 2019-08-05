ZONGULDAK Koruyucu aile olabilmek için mahallesine kurs açtırıp diploma aldı

Koruyucu aile olabilmek için mahallesine kurs açtırıp diploma aldı

Zonguldak'ta koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvuran 2 çocuk annesi Gönül Hanedar(55), ilkokul mezunu olmadığı için başvurusu onaylanmayınca mahallesine okuma ve yazma kursu açtırarak diploma aldı. Mahallesindeki diğer kadınlarında okuma ve yazma öğrenmesine öncülük eden Gönül Hanedar, şimdi heyecanla koruyucu aile olacağı günü beklediğini söyleyerek, Ben asla vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. O çocuk için güzel bir gelecek sunmak istiyorum, hep yanı başımda olmasını istiyorum. İnşallah da güzel olacak dedi.

Ontemmuz Mahallesi'nde yaşayan Gönül Hanedar ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi Ali Hanedar çifti, koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurdu. 18 yıllık evli çift, koruyucu aile olmak için aranan şartları yerine getirdiklerini düşünerek dosyalarını kuruma sundu. Kurum, koruyucu aile olmaları için Gönül Hanedar'ın en az ilkokul mezunu olması gerektiğini aileye bildirdi. Bunun üzerine kararından vazgeçmeyen Gönül Hanedar, mahallesinde okuma ve yazma bilmeyen kadınları tespit ederek Mayıs ayında mahallesine okuma ve yazma kursu açılmasını sağladı. Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından Anıl Cömert Ortaokulu'nda öğretmen Emine Eren tarafından verilen kursta, 3 ay eğitim gören Gönül Hanedar kursta ilkokul diploması yerine geçen 2'nci kademe başarı belgesi alarak kuruma teslim etti. Gönül Hanedar, şimdi eşiyle birlikte kurumdan gelecek güzel haberi beklemeye başladı. Koruyucu aile olabilmek için verdiği mücadeleyle çevresinde takdir edilen Gönül Hanedar, yaşadığı süreci şöyle anlattı

Babam o dönemlerde okula vermemiş. Kız çocukları okumaz demişler, biraz da maddiyata dayanıyordu okutmamışlar. İçimde de ukde kalmıştı. Ben kendi imkanlarımla okuma ve yazma öğrenmiştim ancak diplomam yoktu. Koruyucu aile olmaya eşimle birlikte karar verdik. Koruyucu aile olmak için bütün şartlarımız tamdı. Sadece diploma eksiğim vardı onu da tamamladım. İlk başvurumda koruyucu aile olabilirsiniz denildi. İkinci aşamada diploma istediler. Onu da hocamızın ve devletimizin sayesinde aldım. Şu anda koruyucu aile olmak için başvurum tamamlandı bekleme sürecindeyiz.

'GÜZEL BİR GELECEK SUNMAK İSTİYORUM'

Koruyucu aile olarak alacakları çocuğa güzel bir gelecek sunmak istediklerini söyleyen Gönül Hanedar, Ben asla vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. O çocuk için güzel bir gelecek sunmak istiyorum, hep yanı başımda olmasını istiyorum. Gerçekten yanımda olmasını çok istiyorum. İnşallah da güzel olacak. Kurs boyunca okuduk, yazdık matematik çalıştık. Kendimi geliştireceğim. Ortaokulu istiyorum, İnşallah onu da alacağım. dedi.

'GÖNÜL HANIM HERKESE ÖRNEK OLMALI'

Öğretmen Emine Eren de, Gönül Hanedar'ın koruyucu aile olabilmek için verdiği mücadeleyi görünce çok duygulandığını söyledi. Bunun herkese örnek olmasını dilediğini ifade eden Emine Eren, Bu kursun açılmasını sağlayan Gönül hanımdı. Mahallesinde, çevresinde okuma yazma bilmeyenleri ikna ederek okulumuza gelip kursun açılmasını sağladılar. Kendisi daha önce kendi imkanlarıyla okuma ve yazma öğrenmiş ama diploması yok. Gönül hanımın bir amacı vardı. Bunu diğer öğretmen arkadaşlarımla paylaştığımda onlar da duygulandı. Herkese örnek olmalı. Gönül hanımın bir çocuğa çok güzel bir gelecek, sevgi ve saygısını verebileceğine inanıyorum. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan. diye konuştu.

Kaynak: DHA