ZONGULDAK Koronavirüsü yenen doktor hastalığı anlattı: Bilinmeyene yolculuk gibi
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ZONGULDAK Koronavirüsü yenen doktor hastalığı anlattı: Bilinmeyene yolculuk gibi

ZONGULDAK Koronavirüsü yenen doktor hastalığı anlattı: Bilinmeyene yolculuk gibi
01.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:09

Koronavirüsü yenen doktor hastalığı anlattı: Bilinmeyene yolculuk gibiZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Emre Horuz (36), koronavirüsü yenerek görevine geri döndü.

Koronavirüsü yenen doktor hastalığı anlattı: Bilinmeyene yolculuk gibi

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Emre Horuz (36), koronavirüsü yenerek görevine geri döndü. Dr. Horuz, hastalıkla ilgili "Bilinmeyene yolculuk gibi" tanımını kullandı.

BEÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Emre Horuz, öksürük ve göğüste baskı hissedince test yaptırmaya karar verdi. Dr. Horuz, testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Semptomları çok olmadığı için serviste yatan Dr. Horuz, bir süre sonra evinde kendini izolasyona aldı. Dr. Horuz, 14 günün sonunda yaptırdığı testi negatif çıktı. 3 hafta sonra hastalığı yenen Dr. Horuz, geçen pazartesi günü görevinin başına döndü. Dr. Horuz, tüm tedbirlere uymasına rağmen bir şekilde virüsü kaptığını söyledi. Yaşadığı süreci anlatan Dr. Horuz, "Testimin pozitif olduğunu öğrendikten sonra hafif semptomlarım vardı. İzolasyon amaçlı serviste yatışım yapıldı. Tedavim tamamlandıktan sonra evde izolasyonuma devam ettim. Bu süreçte semptomlarım giderek azaldı. Tekrar kontrol testlerimi yaptırdıktan sonra 3 hafta sonunda yeniden görevimin başına döndüm." dedi.

'BİLİNMEYENE YOLCULUK GİBİ'

Dr. Horuz, hastalık sürecinde her insan gibi kaygılar yaşadığını ama hekim olmanın avantajıyla bunu daha kolay atlattığını düşündüğünü söyledi. Hastalığın çok yeni olmasından dolayı tedavi süresince nelerle karşılaşabileceğini bilememenin insanı kaygılandırdığını ifade eden Dr. Horuz, şöyle dedi:

"Bu süreçte nasıl hissettiğimi anlatmak gerekirse, bilinmeyen bir yolculuk gibi. Çünkü hastalık çok yeni bir hastalık. Çok yeni bir hastalık olduğu için, hastalık hakkında bilinmeyen çok olduğu için bundan sonraki süreçte nasıl izleyeceğiz henüz bilmiyoruz. Nasıl seyredecek bilmiyoruz. Başta hafif olanlar sonradan ağırlaşabiliyor. Hafif seyredip hafif atlatılabiliyor. Bilinmeyen çok olduğu için doğal olarak insanlar bilinmeyenden korkar. Bu nedenle de endişe hissediyorsunuz, ailenizi düşünüyorsunuz, 'ben ne yapacağım?' diyorsunuz. Bunlar doğal süreçler. Bu kaygıları herkes yaşayabiliyor. Benim de doğal olarak bu kaygılarım oldu. Bizler hekim olarak en azından bu kaygılarla başa çıkmayı biliyoruz. Çok şükür ağır seyretmediği için bende kaygılarla bireysel başa çıkarak hastalığı atlattım. "

İnsanların bireysel olarak sosyal mesafe kuralına uymasının bu süreçte hayati önem taşıdığını ifade eden Dr. Horuz, "Bizim kültürümüzde olan öpüşme ve tokalaşma gibi şeyleri gerçekleştirmemeyi öneriyorum. Bunun dışında dengeli beslensinler, uykularına dikkat etsinler. Kapalı alanlarda çok fazla bulunmasınlar. Maske ve kesinlikle el hijyenine çok dikkat edilmesi gerekir. Bunu artık alışkanlık haline getirmek gerekir." dedi.

ZONGULDAK Koronavirüsü yenen doktor hastalığı anlattı: Bilinmeyene yolculuk gibi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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