ZONGULDAK Köpeğin vücudundaki 2 kiloluk tümör alındı Köpeğin vücudundaki 2 kiloluk tümör alındıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Üçköy köyünde sırtında yaklaşık 2 kilo ağırlığında tümör ile yaşayan sokak köpeği 'Bady' yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Köpeğin vücudundaki 2 kiloluk tümör alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Üçköy köyünde sırtında yaklaşık 2 kilo ağırlığında tümör ile yaşayan sokak köpeği 'Bady' yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Buse Yiğit oğlu köpeğe evinde bakmaya başladı.

Ereğli'ye bağlı Üçköy köyüne ava giden avcılar, köy etrafında sırtında tümör ile gezen sokak köpeğini fark etti. Köylüler, köpeği alıp, özel veteriner kliniğine götürdü. Köyde yaşayan Buse Yiğitoğlu'nun bakımını üstlendiği köpeğin sırtındaki yaklaşık 2 kiloluk tümör, ameliyatla alındı. 'Bady' ismi verilen köpek, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Buse Yiğitoğlu, köpeğin bakımını üstlenerek evine götürdü.

Veteriner hekim Hüseyin Demircan, köpeğin acı çekmesine neden olan tümörü yaklaşık 1 saat süren ameliyat sonrası aldıklarını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Köylüler beni aradı. Ameliyatı yapıp yapamayacağımızı sordular. Fotoğraflarını çekip gönderdiler. Biz de üzüldük ve ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Üzerinden zaman geçince damarlaşma çok olmuş. Zor bir ameliyattı. Ama bundan sonra Bady acı çekmeyerek özgürce koşabilecek. Sağ olsun arkadaşlarda bakımını üstlendiler. Bizde hastamızı takip edeceğiz. Böyle insanlarda var. Biz köylere gittiğimizde görüyoruz. Elleri ile besliyorlar. Köylerde iyi insanlar olduğunu unutmamak lazım" dedi.

KÖPEĞİ SAHİPLENDİ

Buse Yiğitoğlu, ameliyatla sağlığına kavuşan Bady'e bakmaya devam edeceğini söyledi. Köpeği görünce çok üzüldüklerini ifade eden Yiğitoğlu, "Benim kedilerim var. Onları beslerken bu da peşimize takıldı. Benim de başka bir yere gitmesine gönlüm el vermedi. Bakmaya başladım. Bakmaya da devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA