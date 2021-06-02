ZONGULDAK KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ: 2 KİŞİ YARALANDI

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak iş yerine girdi.

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak iş yerine girdi. 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde meydana geldi. Cumhur Has yönetimindeki 67 EP 563 plakalı otomobil, yokuş yukarı çıktığı sırada kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra medikal firmasına girdi. Kazada, camdan içeri giren otomobilin sürücüsü Cumhur Has ile eşi Nurhayat Has, yaralandı. İş yeri sahibi ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İş yeri sahibi Engin Çiloğlu, bir anda patlama sesiyle aracın içeri girdiğini söyledi. Şoka girdiğini ifade eden Çiloğlu, "Sürücü kalp krizi geçiriyor gibi geldi. Çok hızlı da değildi. Pedala ayağı sıkışmış olabilir belki. Hemen 112 Acil Servisi aradık. İnşallah bir şey olmamıştır. Can daha önemli. Çok geçmiş olsun." dedi.

Otomobil ise çekiciyle iş yerinden çıkarıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı