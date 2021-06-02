ZONGULDAK KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ: 2 KİŞİ YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZONGULDAK KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ: 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak iş yerine girdi.

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak iş yerine girdi. 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde meydana geldi. Cumhur Has yönetimindeki 67 EP 563 plakalı otomobil, yokuş yukarı çıktığı sırada kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra medikal firmasına girdi. Kazada, camdan içeri giren otomobilin sürücüsü Cumhur Has ile eşi Nurhayat Has, yaralandı. İş yeri sahibi ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İş yeri sahibi Engin Çiloğlu, bir anda patlama sesiyle aracın içeri girdiğini söyledi. Şoka girdiğini ifade eden Çiloğlu, "Sürücü kalp krizi geçiriyor gibi geldi. Çok hızlı da değildi. Pedala ayağı sıkışmış olabilir belki. Hemen 112 Acil Servisi aradık. İnşallah bir şey olmamıştır. Can daha önemli. Çok geçmiş olsun." dedi.

Otomobil ise çekiciyle iş yerinden çıkarıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ: 2 KİŞİ YARALANDI
ZONGULDAK KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ: 2 KİŞİ YARALANDI
ZONGULDAK KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ: 2 KİŞİ YARALANDI
ZONGULDAK KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ: 2 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini bildirdi.
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Nikos Dendias Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ZONGULDAK KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ: 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 22:07:47. #1.15#

title