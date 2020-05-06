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Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Alınan kararı doğru bulmuyorum"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan:
06.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:54

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasıyla ilgili "Alınan kararı doğru bulmuyorum" dedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasıyla ilgili "Alınan kararı doğru bulmuyorum" dedi.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan liglerin başlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Serkan Afacan, alınan kararı doğru bulmadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Maçların oynanabilmesi için kurallar ilgili kısmı federasyon yetkilileri ne kadar yerine getirilebilir. Özel otobüs, malzemeci, tesis imkanı ve antrenman süreci, alınan karar çok da anlamlı değil. Ben doğru bulmuyorum. Ama Zonguldak Kömürspor olarak biz de uygulayacağız."

"Toplanma tarihi bu akşam belli olacak"

Toplanma tarihinin bu akşam belli olacağını ifade eden Afacan, "Antrenman programı ile kısmı bu akşam Zonguldak Kömürspor Genel Kaptanı Hacı Demir ve Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir oyuncularla toplantı yaparak karar verecek. Ona göre bir yol belirleyeceğiz. Şu anda tesis olarak kullandığımız DSİ'de sağlıkçılar kalıyor. Onunla ilgili sıkıntımız var. Bu akşam her şey netlik kazanacak" diye konuştu.

"Düşme konusu ile ilgili sıkıntımız yok"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, düşme konusu ile ilgili sıkıntılarının olmadığını belirterek, "Play-off sınırı ile 9 puan fark var. Düşme ile ilgili bir sıkıntımız yok. Biz de bu hedefle ilgili hareket ettik. 36 puanımız var. Bizim altımızda ve üstümüzde olan 3'er takımla maç yapacağız. Verilen ara futbolla pek fazla tecrübeli bir olay değil. Ne getireceği belli değil. Evde antrenmanlar yapıldı. Oyuncular hazır gelecekler" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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