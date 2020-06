Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Afacan: "Alınan karara uyacağız" TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, alınan kararlara uyacaklarını söyledi.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, yaz sıcağında futbol oynamanın kendilerine mantıklı gelmediğini söyleyerek, her takım gibi kendilerinin de Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara uyacağını ve Kömürspor'a yakışır futbol oynamaya devam edeceklerini ifade etti.

"Alınan karara bizler de uyacağız"

Serkan Afacan, "Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig'i 18 Temmuz'da başlatma kararı aldı. Biz de her kulüp gibi bu karara uyacağız. Ama yaz ayında, virüs döneminde bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Oyuncuların sağlığı tehlikeye girmeyecek mi? Yaz sıcağında oynatmak bize mantıklı gelmiyor. Her kulüp gibi bizler de oynanmaması için dilekçe verdik ama sonuç ortada. O yüzden her şeyin hayırlısı olsun. Çıkıp sahaya Zonguldak Kömürspor'a yakışır futbolumuzu ortaya koyacağız" diye konuştu.

"Şehrin dinamiklerinin tesis için harekete geçmesi gerek"

Şehrin dinamiklerinin tesis için harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Afacan, "Bana kalırsa artık Fener'deki tesisin yıkılarak modern bir tesis haline dönüştürülmesi gerek. Oraya güzel halı sahası olan, içinde hamamı ve spor salonları olan bir tesis yakışır. Bunun için de şehrin dinamiklerinin bir an önce harekete geçmesi gerek. Şehirde potansiyel var, birinin bu ateşi yakması gerek" şeklinde konuştu.

"2 sorunun çözülmesi bize güç verecek"

Afacan, sahanın zemininin değişmesi ve antrenman sahasının yapılmasının Kömürspor'a çok şey katacağını belirterek, "Öncelikle Zonguldak Kömürspor için bir şeyler yapmaya çalışan Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e teşekkür ediyoruz. Sahanın zemininin değişmesi ve antrenman sahası bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Bu 2 sorunun çözülmesi takıma artı bir güç verecek" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA