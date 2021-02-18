Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe FK maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe FK maçı ne zamana ertelen

Mislicom 2. Lig'de 24. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe FK maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Yoğun hava şartları nedeniyle mi erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe FK maçı normalde bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe FK maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 18 Şubat Perşembe saat 13:00 'da oynanması planlanan Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe FK maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe FK maçı kötü hava şartları nedeniyle ertelendiği düşünülmektedir. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 18 Şubat Perşembe saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat kötü hava şartları, yoğun kar yağışı vb. nedenlerden dolayı maçın ileriki bir tarihe ertelendiği düşünülmektedir.