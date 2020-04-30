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Zonguldak Kömürspor'dan altyapıya önem

Zonguldak Kömürspor'dan altyapıya önem
30.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:49

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'da Başkan Hakan Hürfikir, "Altyapıdaki gençleri A takıma kazandıracağız" dedi.

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'da Başkan Hakan Hürfikir, "Altyapıdaki gençleri A takıma kazandıracağız" dedi.

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir, korona virüs nedeniyle takımların zor günler geçirdiğini söyleyerek, gençlerin gelecekleri olduğunu ve altyapıdaki gençleri A takıma kazandıracaklarının söyledi.

Başkan Hakan Hürfkir, zor günler geçirdiklerini söyleyerek, "Korona virüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Belediye takımlarının haricinden biz ve diğer takımlar zor günler geçiriyor. Daha önce de maddi sıkıntılarımız vardı ama şimdi biraz daha arttı.Ne yapacağımız konusunda hiç bir fikrimiz yok. Bizler buralara gelmek için çok uğraştık. Şimdi kenetlenme zamanı. Eğer birlik beraberlik içerisinde olmazsa maalesef kötü günler bekliyor. Herkesin elini taşın altına atması gerek" dedi.

"Altyapıdaki genç ve yetenekli oyuncuları A takıma kazandıracağız"

Gençleri kazanacaklarını ifade eden Hürfikir, "Korona virüs nedeniyle gelecek sezonda kimse büyük transferler yapamaz. Çünkü ekonomik kriz var. Herkes altyapıya odaklanacak. Bence de doğru olan bu. Artık altyapıdaki yetenekli ve genç oyuncuları A takıma kazandırılmalı. Bizler de altyapı hocalarımızın raporları doğrultusunda genç ve yetenekli oyuncuları A takıma kazandıracağız. Bunun için gerekli çalışmaları başlattık. Gençler bizlerin geleceği. İnanıyorum ki gençler bu takımı en iyi yerlerde temsil edecekler" şeklinde konuştu.

"Bu takım ligde kalacak"

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir, takımın ligde kalacağını belirterek, "Bu takımın ligde kalmaması gibi durumu yok. 2 maç kazandığımız takdirde ligde kalırız. Bundan bence kimsenin şüphesi olmasın. Bu sezon gençlerimiz takım olarak iyi mücadele verdi. Ama bazen istediğimiz gibi olmuyor. Onları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah koronadan sonra yarım kalan işlerini bitirecekler" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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