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Zonguldak Kömürspor atkıları deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi

Zonguldak Kömürspor taraftarının Kırklarelispor maçında sahaya attığı atkılar toplanarak, deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi.

27.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:50
Zonguldak Kömürspor atkıları deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi

Kömürspor taraftarının Kırklarelispor maçında sahaya attığı atkılar toplanarak, bölgesi 'a gönderildi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor hafta sonu saha ve seyircisi önünde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı-lacivertli taraftarlar, 'Elazığ üşüme yanındayız' diyerek atkılarını sahaya attı. Zonguldak Kömürspor taraftarının bu anlamlı hareketi ise tribünlerde büyük alkış almıştı. Maç sonrasında toplanan atkılar bugün Zonguldak Kömürspor kulübü tarafından kargo ile deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi. Atkılar Elazığ'da depremzedelere dağıtılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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