Zonguldak Kömürspor: 2-3

02.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:57

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu(xxx), Okan Akbal(xxx), Ferdi Karadoruk(xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx) - Gökhan Kurumuş (xx), Cengiz Ötkün (xx), Tayfun Pektürk (xx), Niyazi Batuhan Salman (xx) (Dk. 57 Ahmet Hakan Şahin x), Selimcan Temel (xx), Ömer Faruk Çalışkan (xx), Hacı Mustafa Karabulut (xxx) (Dk. 84 Raif Demir ?), Enes Bayır (xx)(Dk. 84 Emir Özsoy ?), Abdullah Balıkuv (x), Bilal Özdemir (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Ören (xxx) - Cenk Doğan (xx), Mehmet Gürkan Öztürk (xxx), Muhammer Sarıkaya (xx), Serhat Baştan (xxx) (Dk. 78 Muhammed Beşir x), Hakan Çevik (xx), Metin Yüksel (xxx), Yiğit İsmail Gökoğlan (xx) (Dk. 65 Görkem Güven xxx), Berkan Akdeniz (xx) (Dk. 46 Onurcan Güler x), Ramazan Işık (xx), Emre Can Coşkun (xx)GOLLER: Dk. 2 ve Dk. 65 Hacı Mustafa Karabulut (İnegölspor) - Dk. 17 Serhat Baştan, Dk. 52 Mehmet Öztürk, Dk. 90 Görkem Güven (Zonguldak Kömürspor)SARI KARTLAR: Tayfn Pektürk Şener Özcan (İnegölspor) - Emre Can Coşkun, Görkem Güven, Onurcan Güler (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı Zonguldak Kömürspor'a 3-2 mağlup oldu.

2'nci dakikada İnegölspor öne geçti. Ceza sahasına giren Niyazi'nin içeri çevirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Mustafa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.17'nci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Serhat'ın şutunda top ağlara gitti: 1-1.52'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Topla ceza sahasına giren Mehmet'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.58'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Tayfun topla ceza sahasına girerek kaleye vurdu. Kaleci Sinan topu kornere çeldi.65'inci dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Enes'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Hacı Mustafa'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.94+4'üncü dakikada gelişen Zonguldak Kömürspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Görkem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Zonguldak Kömürspor deplasmanda İnegölspor'u 3-2 mağlup etti.



Kaynak: DHA

- İnegöl