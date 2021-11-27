Zonguldak Kömürspor: 2-0

ZONGULDAK (DHA) -

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Caner Eroğlu (xx), Hakan Akkaynak (xx)

SARI KARTLAR: Mehmet Fuat, Osman, Saruhan (Bucaspor 1928), Hakan ( Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanan Bucaspor 1928 evinde Zonguldak Kömürspor'u da mağlup etmeyi başardı: 2-0. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 53'üncü dakikasında Enes attığı golle takımını öne geçirdi. Bucaspor 1928, 83'üncü dakikada bu kez Ufuk'la ikinci golü buldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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