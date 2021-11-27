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Zonguldak Kömürspor: 2-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Zonguldak Kömürspor: 2-0

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Volkan Okur (xx), Caner Eroğlu (xx), Hakan Akkaynak (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Onur (xxx), Gökhan (xx), Alper (xxx), Ahmet (xx), Saruhan (xxx) (Dk. 73 Metin x), Osman (x) (Dk. 46 Mustafa x), Berke (xxx) (Dk. 87 Yusuf), Enes (xxx) (Dk. 80 Ufuk xx), Tunç (xxx) (Dk.

ZONGULDAK (DHA) -

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Caner Eroğlu (xx), Hakan Akkaynak (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Onur (xxx), Gökhan (xx), Alper (xxx), Ahmet (xx), Saruhan (xxx) (Dk. 73 Metin x), Osman (x) (Dk. 46 Mustafa x), Berke (xxx) (Dk. 87 Yusuf), Enes (xxx) (Dk. 80 Ufuk xx), Tunç (xxx) (Dk. 87 Doğan), Mehmet Fuat (xxx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen (x) - Hakan (x), Ali (xx), Emre (xx), Sefa (x) (Dk. 56 Eyüp x), Rıdvan (x) (Dk. 80 Oğuzhan x), Eray (x) (Dk. 80 Tuğrul x), Aykut (xx), Ertuğrul (x) (Dk. 86 Osman), Atilla (xx), Fatih (x)

GOLLER: Dk. 53 Enes, Dk. 88 Ufuk ( Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Mehmet Fuat, Osman, Saruhan (Bucaspor 1928), Hakan ( Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanan Bucaspor 1928 evinde Zonguldak Kömürspor'u da mağlup etmeyi başardı: 2-0. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 53'üncü dakikasında Enes attığı golle takımını öne geçirdi. Bucaspor 1928, 83'üncü dakikada bu kez Ufuk'la ikinci golü buldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürdü.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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