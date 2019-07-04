ZONGULDAK Kömür ocağında çalışmaya başlayan futbolcu konuştu

Kömür ocağında çalışmaya başlayan futbolcu konuştu

Zonguldak Kömürspor'un 18 yaşındaki profesyonel futbolcusu Yağız Kandemiroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) iş başı yapmasının ardından kömür ocağı önünde açıklamalarda bulundu. Yağız Kandemiroğlu, 'Zonguldak Kömürspor'da madencinin ruhu için ter döküyordum, şimdi maden işçisi olarak ter döküyorumö dedi.

Zonguldak Kömürspor'un alt yapısından yetişen ve geçen yıl profesyonel sözleşme imzalanan Yağız Kandemiroğlu, geçen 3 Mart tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 1000 işçi alımı için başvuru yaptı. Noter huzurunda çekilen kurada, maden ocağına pano ayak üretim işçisi olarak girmeye hak kazanan Yağız Kandemiroğlu, Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden işçisi olarak iş başı yaptı. Saat 08.00-16.00 vardiyası çıkışında kömür ocağı önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yağız Kandemiroğlu, futbolculuk kariyerine devam ederken maden işçisi olarak da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yeraltında maden işçisi olarak çalışmanın zor olduğunu belirten Yağız Kandemiroğlu, şöyle dedi

Her maceranın bir sonu vardır. Yıllardır futbol oynuyordum ve aynı zamanda okuyordum. TTK'ya 35 bin kişi başvurdu ve bin maden işçisi kurada işe girdi. Ben de başvuru yapan ve bin kişi içerisine girenler arasındaydım. Hayatım böyle çizildi ve ben de böyle devam ettim. Allah böyle nasip etti. Babam da zaten özel bir maden ocağında maden işçisi. Madencilik babadan oğula geçen bir meslek oldu. Zonguldakspor'un adı Kömürspor, şimdi madende kömür çıkartıyorum. Zonguldak'ın kömürü meşhurdur ve bunu her yerde gururla söylüyoruz. Babam çok istiyordu madene girmemi. Annem çekinceliydi her anne gibi. 'Oğlum nasıl yapacaksın, nasıl edersin' diyordu. Anneme, 'Allah yardım eder merak etme' dedim. Babam her zaman destekçimdi. Hayatım boyunca da öyleydi. Allah nasip etti böyle bir şeyi her türlü üstesinden geliriz. Madene girmeye hak kazandığımda zaten takım arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım arayıp tebrik ettiler. Futbol hayatıma da devam edeceğim.

Kaynak: DHA