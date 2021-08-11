"Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi" Lansmanı Vali Mustafa Tutulmaz'ın Katılımıyla Yapıldı
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"Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi" Lansmanı Vali Mustafa Tutulmaz'ın Katılımıyla Yapıldı

'Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi' Lansmanı Vali Mustafa Tutulmaz'ın Katılımıyla Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

"Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi" Lansmanı Vali Mustafa Tutulmaz'ın Katılımıyla Yapıldı"Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi" lansmanı Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapıldı.

"Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi" Lansmanı Vali Mustafa Tutulmaz'ın Katılımıyla Yapıldı"Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi" lansmanı Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapıldı. Vali Tutulmaz konuşmasında, ilimizin marka değerini arttırmak amacıyla başlatılan tanıtım faaliyetlerine çeşitli projelerle devam edildiğini belirtti. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi başkanı, Prof. Dr. Nizamettin Kazancı'nın Jeoparkların tanıtımına ilişkin konuşması sonrasında Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesine ilişkin paydaşların görüş ve önerileri alındı.

Kaynak: Habermetre

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"Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi" Lansmanı Vali Mustafa Tutulmaz'ın Katılımıyla Yapıldı - Haberler
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