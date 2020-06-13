ZONGULDAK Komşusunun balkonuna yanıcı madde atan kadın intihara kalkıştı Komşusunun balkonuna yanıcı madde atan kadın intihara kalkıştıZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, tartıştığı komşusunun balkonuna yanıcı madde atan N.Y. intihara kalkıştı.

Komşusunun balkonuna yanıcı madde atan kadın intihara kalkıştı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, tartıştığı komşusunun balkonuna yanıcı madde atan N.Y. intihara kalkıştı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle Filiz Evler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alt kattaki komşusuyla tartışan N.Y. isimli kadın, balkonuna yanıcı madde attı. Balkondaki eşyalar alev alırken, çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. N.Y., daha sonra evinin penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin ikna ettiği N.Y.. sağlık kontrolü için Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA