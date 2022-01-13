ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu: "CHP olarak son dönemde sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz" - Haberler
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ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu: "CHP olarak son dönemde sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz"

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zonguldak Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısına katılarak konuşma yaptı.

ZONGULDAK (AA) - Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zonguldak Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu: CHP olarak son dönemde sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz

ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu: CHP olarak son dönemde sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz

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AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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