Zonguldak Kent Ormanı kar yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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Zonguldak Kent Ormanı kar yağışıyla beyaza büründü

Zonguldak Kent Ormanı kar yağışıyla beyaza büründü
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın yüksek kesiminde yer alan Kent Ormanı'nda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Zonguldak'ın yüksek kesiminde yer alan Kent Ormanı'nda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Elvanpazarcık beldesinde bulunan ormandaki ağaçlar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kent Ormanı'na gelenler, güneşin belirmesiyle ortaya çıkan manzaranın fotoğrafını çekti.

Öte yandan Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama meydana gelmemesi için bölgede kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Kentte kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

Zonguldak Kent Ormanı kar yağışıyla beyaza büründü

Zonguldak Kent Ormanı kar yağışıyla beyaza büründü

Zonguldak Kent Ormanı kar yağışıyla beyaza büründü

Zonguldak Kent Ormanı kar yağışıyla beyaza büründü

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, kar, Güncel, Haber

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