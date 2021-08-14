Zonguldak Kent Konseyi'nden Bozkurt ilçesine yardım kampanyası

Zonguldak Kent Konseyi, sel felaketinin en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi için yardım kampanyası başlattı.

Zonguldak Kent Konseyi, sel felaketinin en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi için yardım kampanyası başlattı.

Karadeniz'de meydana gelen sel felaketlerinden en çok etkilenen Kastamonu'ya bağlı Bozkurt ilçesi için Zonguldak Kent Konseyi yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya olanaklar ölçüsünde gıda, su, bebek ihtiyaçları ve mutfak tüpü gibi eşyalarla katılabileceği hatırlatılarak toplanılan yardımlar en çok talep gelen Bozkurt ilçesine gönderilecek. Açıklamada, "Yangınlarla başlayan felaketler dizisi şimdi de sellerle en yakınımıza kadar geldi. Bartın ve Kastamonu bu yıkımdan çok zarar gördü. En korkunç yıkım ise Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşandı. Bunun nedenlerini tartışmak sonraki konumuz. Şu an yapmamız gereken tek bir şey var, o da tüm imkanlarımızla oradaki insanlara yardım eli uzatmak. Zonguldaklılar olarak Kent Konseyi bünyesinde bir yardım kampanyası düzenledik. Bu kampanyaya destek olmamak zaten mümkün değil. Herkes olanakları ölçüsünde gıda, su, bebek ihtiyaçları ve mutfak tüpü gibi malzemelerle bu kampanyaya katılabilir" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı