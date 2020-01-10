: Zonguldak kazıda bulunan top mermileri böyle imha edildi

10.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:04

ZONGULDAK'da, Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında iki top mermisi bulundu. Top mermileri imha edildi.

Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası yapımı için temel kazısı yapan işçiler, iki top mermisi buldu. Toprakla kaplı iki top mermisinin ne olduğunu anlamayan işçiler, satmak için hurdacıya götürdü. Hurdacının top mermisi olduğunu söylemesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski yıllardan kalma top mermilerini koruma altına aldı.

İki top mermisinin, 1. Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ı işgal etmek için savaş gemileriyle limana gelen Rus askerlerinden kaldığı tahmin ediliyor. Mermiler polis gözetiminde boş bir arazide imha edildi

Kaynak: DHA

Haber Videosu