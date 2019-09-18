Zonguldak kayıp kadının üzeri çalılarla kapatılmış cesedi bulundu

18.09.2019 16:06

Kayıp kadının üzeri çalılarla kapatılmış cesedi bulundu

Zonguldak'ta, 5 gündür her yerde aranan Sultan Biryan (69), evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu. Üzeri çalıklıkla kapatılmış halde bulunan Biryan'ın ölümündeki sır perdesini aralamak için cinayet masası dedektifleri araştırma başlattı.

Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta eşi ve engelli kızıyla birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan, geçen cumartesi sabahı, bahçeye gitmek için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, Biryan için arama çalışması başlattı. İlk 2 gün polis ve AFAD ekipleri, 2 kilometrelik alanı taradı. Drone ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmadan sonuç alınamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri bugün evin etrafında tekrar bir arama yaptı. Sultan Biryan'ın cesedi, evinin 200 metre aşağısında ormanlık alanda bulundu. Sultan Biryan'ın cesedinin üzerinin çalılıklarla örtülü olduğu tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın cinayet olma ihtimali üzerinde soruşturmasını derinleştirdi. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri civardaki güvenlik kameralarını inceledi ve mahallelinin ifadesine başvurdu. Sultan Biryan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin ormanlık alandan çıkarılışı sırasında komşuları gözyaşlarını tutamadı. Komşusu olan bir kadın, Sana bunu kim yaptı. Çok iyi bir kadındın diye ağladı.

EŞİ GELİR DİYE BEKLEDİM

Sultan Biryan'ın eşi Murat Biryan (85) da eşinin en son evden çıkarak kestane toplamaya gittiğini anlatarak, Namazını kılıp kestanenin altına inmiş. Daha geri gelmedi. Cumartesi oluyor hadise. Kestane zamanı olduğu için kalktı kestaneye gitti. Akşam komşunun düğününe gittim. Akşam gelir dedim. O gün bugün araştırıyorduk. Polisler arıyordu dedi.

Kaynak: DHA