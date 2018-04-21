Zonguldak Kavşakta Hafif Ticari Araçla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı-Hd

Kavşakta hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 15.30 sıralarında, Ereğli Profesör Muammer Aksoy Caddesi Cevizler kavşağında meydana geldi. Bir yakınını hastaneye götüren 35 yaşındaki Ali Kantarcı idaresindeki 67 TK 289 plakalı hafif ticari araç ile 31 yaşındaki Tayfun Fenerci idaresindeki 67 TF 562 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tayfun Fenerci hafif yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayfun Fenerci tedavi altına alındı.

Ali Kantarcı, "Hastam vardı. Hastaneye gidiyordum. Dörtlülerim yanıyordu. Sarıdan kırmızıya dönerken geçtim. Herhalde ona da yeşil yandı. Kaza oldu" dedi. Ali Kantarcı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.