ZONGULDAK Kardeşini parkta baygın halde buldu, ilacı görünce tepki gösterdi

Kardeşini parkta baygın halde buldu, ilacı görünce tepki gösterdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, parkta ilaç içerek yaşamına son vermek istediği iddia edilen Yunus Y. (25) ailesi tarafından bulundu. Kardeşinin cebindeki ilaç kutusunu gören ablası, "Kaç tane içtin, cevap ver. Düştüğümüz duruma bak. Rezil ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Göztepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Y. parkta ilaç içerek yaşamına son vermek istedi. Yunus Y.'den haber alamayan ailesi, kendisini çevrede aramaya başladı. Parkta kardeşini baygın halde gören ablası, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine 112 Acil ve polis ekibi geldi. Kardeşinin cebinde içtiği belirtilen ilaç kutusunu bulan abla, "Şu an bizi duyuyor ama cevap vermiyor. Kaç tane içtin cevap ver. Düştüğümüz duruma bak. Rezil ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Yunus Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yunus Y.?nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA