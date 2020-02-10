: Zonguldak kardan adamı böyle gezdirdiler

10.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:48

Kardan adamı böyle gezdirdiler

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, köylüler tarım aracının kasasında yaptıkları kardan adamı Türk bayrağıyla sarıp köyde gezdirdi. Alaplı'ya bağlı Aydınyayla köyünde yaşayan Yusuf Tekin, İbrahim Yaman, Kazım Tekin ve Muharrem Usta pat-pat tabir edilen tarım aracının kasasına kardan adam yaptı. Kardan adama Türk bayrağı asan 4 genç, köyde tur attı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen o anlar sosyal medyada yayıldı.

Kaynak: DHA

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