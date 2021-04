Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Stratejik bir bakış açısıyla ülkemizi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Stratejik bir bakış açısıyla ülkemizi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, bugün, pistini büyüterek yeniledikleri Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini, ulaştırma ve haberleşme alanının öneminin bu süreçte giderek arttığına işaret ederek, dünyada güç dengelerinin değiştiğini, Türkiye'nin de coğrafi konumu itibarıyla önemli fırsatlarla karşı karşıya geldiğini vurguladı.

Avrupa, Asya ve Afrika'nın artan üretimleriyle tedarik zincirlerinde söz sahibi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu coğrafyanın kalbinde yer alan Türkiye artan bu zenginlikten elbette önemli bir pay alacaktır. Bizler de stratejik bir bakış açısıyla ülkemizi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde harcama yaparak, karada, havada, denizde ve demir yollarında ülkemizi kuşatan bir altyapı oluşturduk. Türkiye'yi her noktasından dünya ile yakınlaştırdık." ifadelerini kullandı.

"Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülke sayısı 2003'te 81 iken, bugün 173'tür"

Bakan Karaismailoğlu, bu çalışmalar arasında sivil havacılığın geliştirilmesinin çok önemli bir yer teşkil ettiğini ve hava yolları için yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin bugün dünya hava yollarının en önemli transit merkezlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'den 2003 yılında 50 ülke ve 60 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini, bugün ise 127 ülkede 329 noktaya ulaşıldığını anlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülke sayısı 2003'te 81 iken, bugün 173'tür. Toplam yolcu sayısı sıralamasında Türkiye, 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10'uncu ve Avrupa'da 5'inci iken, pandemiye rağmen, 2020 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan ön sonuçlara göre dünyada 9'unculuğa ve Avrupa'da da 3'üncülüğe yükselmiştir. Bu süreçte İstanbul Havalimanı'mızın üstlendiği büyük sorumluluk ve ortaya koyduğu büyük başarı da ne kadar yerinde ve akılcı bir yatırım olduğunu göstermiştir. İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir. Hava kargo sektörü de iddiamızı artırdığımız bir başka alan haline geldi. Küresel ölçekte yaşanan Kovid-19 salgınının da etkisiyle hava kargo sektöründe yaşanan yüzde 22 oranında pazar daralmasına karşın, uyguladığımız dinamik kapasite çözümleri sayesinde, yüzde 1 civarında büyüme gerçekleştirdik. Bu sonuçlar, hava yollarına yaptığımız yatırımlar, işletme tecrübesi ve uluslararası entegrasyon konusundaki gayretlerimizin bir sonucudur. 'Hava yolu halkın yolu olacak.' diyerek, ülke sathında da uçak yolculuğunu bir lüks olmaktan çıkardık. 2003 yılında 2 merkez ile 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleşmektedir."

"Küresel bir marka haline gelen THY ile dünyada ulaşamayacağımız yer bırakmayacağız"

Karaismailoğlu, Çukurova, Tokat, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Yozgat havalimanları tamamlandığında aktif havalimanı sayısının 60"a çıkacağını belirterek, ayrıca Kayseri ve Malatya havalimanlarının yeni terminal binalarının temellerini attıklarını ve çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Bölgesel nitelikli havalimanının, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerine hizmet verdiğini, bu haliyle Batı Karadeniz Bölgesi'nin yurt dışına açılan kapısı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgemizdeki ekonomik büyüme ve halkımızın artan talebi neticesinde yenileme çalışmalarına gerek duyulmuştur. Bu amaçla, havalimanımızda geçtiğimiz nisan ayında başlatılan pist büyütme çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalarımız kapsamında, havalimanımızın pistinin uzunluğu 1881 metreden, 2 bin 131 metreye uzatılmış, 30 metrelik pist genişliği de 45 metreye çıkarılmıştır. Ayrıca pistin her iki tarafında 75'er metrelik güvenli alan oluşturulmuştur. Emniyet sahasıyla birlikte 2 bin 431 metrelik güvenli uçuş alanı oluşturulmuştur. Pistin büyütülmesi sayesinde, büyük tip uçaklar havalimanımızı kullanabilecektir. Havalimanımızın pist ve yolcu kapasitesinin genişletilmesi, bölgeden özellikle Avrupa ülkelerine olan yoğun uçuşlar için kolaylık sağlayacaktır. Türkiye her anlamda geleceği parlak, büyüme yolunda bir ülkedir. Artan ekonomik potansiyelimizin gereğini yerine getirmek, ulaşımın tüm modlarında, insan ve yük taşımacılığındaki iddiamızı artırmak üzere çalışıyoruz. Küresel bir marka haline gelen THY ile dünyada ulaşamayacağımız yer bırakmayacak, ülkemizi de her noktasından dünya ile bağlayacağız. Zonguldak Havalimanı'mızın da büyüyen pistiyle bölgemizde nice hayırlı işlere, yatırımlara, turizme, ekonomik canlılığa vesile olmasını diliyorum. Projemizde emek veren, alın teri döken tüm yöneticilerimize, mühendislerimize ve işçi arkadaşlarımıza başarılar diliyor, şükranlarımızı sunuyorum."

"Bu bölge daha hareketli bir alan olacak"

Vali Mustafa Tutulmaz da havaalanının istenilen düzeye ulaştığını belirterek, "Buranın daha iyi işletilmesi, daha aktif kullanılması gerekiyor. Bunun için de üzerlerimize düşen görevler var. Özellikle iç hatların daha aktif kullanılması gerekiyor. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin değişik illerine buradan seferler konulması gerekiyor çünkü artık bu bölge Filyos Limanı ile beraber, doğal gazın yine bu bölgeye çıkıyor olmasıyla beraber arkasından endüstri bölgesiyle beraber, bu bölge daha hareketli bir alan olacak ve buraya daha çok kişinin, daha çok yatırımcının gelip gitme fırsatı doğacak. Bugünden bunu planlayarak seferlerin sayılarının arttırılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci