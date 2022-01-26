Zonguldak, Karabük ve Düzce'de 95 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor - Haberler
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Zonguldak, Karabük ve Düzce'de 95 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Zonguldak, Karabük ve Düzce'de 95 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Zonguldak, Karabük ve Düzce'de kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 95 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak, Karabük ve Düzce'de kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 95 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, merkez ilçede 2, Gökçebey'de 2, Kozlu'da 4, Alaplı'da 9, Çaycuma'da 8, Devrek'te 2 ve Ereğli'de 14 olmak üzere toplam 41 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesindeki 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Düzce İl Özel İdaresi de Gümüşova'da 7, Akçakoca'da 24, merkez ilçede 4, Çilimli'de 2, Gölyaka'da 6 ve Cumayeri'nde 9 olmak üzere 52 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Ekipler, söz konusu illerdeki kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Karabük, Düzce, kar, Güncel, Haber

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