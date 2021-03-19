Zonguldak Karabük tren seferleri yarın başlıyor
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Zonguldak Karabük tren seferleri yarın başlıyor

19.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:08
Zonguldak Karabük tren seferleri yarın başlıyor

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçen yıl durdurulan Zonguldak Karabük tren seferleri yarın itibariyle başlıyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçen yıl durdurulan Zonguldak Karabük tren seferleri yarın itibariyle başlıyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iptal edilen orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen bölgesel tren seferlerine geçen yıl Mart ayında ara verilen tren seferleri yarın itibariyle yeniden başlıyor. Yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçilmesi yönünden önem taşıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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