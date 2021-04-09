Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
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Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Zengin bitki çeşitliliğiyle "Doğa ve Kültür Yolu"nu da bünyesinde barındıran Çam Dağı, beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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