Sakarya ve Zonguldak'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

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Sakarya ve Zonguldak'ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sakarya ve Zonguldak'ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sakarya kent merkezine yakın kırsal mahallelerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı, araçları kar altında kalan vatandaşlar yürüyerek veya toplu taşıma araçlarını kullanarak işlerine gitti.

Çarşı esnafı dükkanlarının önünde biriken karları kürürken, belediye ekipleri de işlek noktalarda kar birikmesini ve buzlanmayı önlemek için çalıştı.

Yağışın etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve güvercinleri vatandaşlar besledi.

Yağış Kocaali, Hendek ve Karasu ilçelerinde de yoğunluğunu devam ettirdi.

Kocaali ilçesinde yer alan Çam Dağı'nda oluşan güzel manzara, havadan görüntülendi.

Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetre

Kar yağışının etkili olduğu Zonguldak-İstanbul kara yolunda denetimlerini sürdüren ekipler, araçlarında zincir bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor, ağır tonajlı araçların geçişi ise kontrollü sağlanıyor.

Kara yolunda, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz