ZONGULDAK Kanalizasyon suyu giren ev kullanılmaz hale geldi

Kanalizasyon suyu giren ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak'ta tıkanan gider nedeniyle tuvaletten eve giren kanalizasyon suyu eşyaları kullanılmaz hale getirdi.

Geçen hafta yağan sağanak yağmur ile birlikte Birlik Mahallesi Kardelen Sokak'ta yaşayan 5 yıllık evli Duygu(35)-Sebahattin Bekar(34) çiftine ait evi su bastı. Haber verilmesiyle eve gelen Zonguldak Belediyesi ekipleri, mahallenin tıkanan giderini açtı. Birkaç gün sonra ise bu sefer tuvaletteki klozet taşarak kanalizasyon suyu eve girdi. Sabah uyandıklarında büyük bir şokla karşılaşan Bekar çiftinin eşyaları kullanılmaz hale geldi. Evi boşaltan ve yakınlarının yanına taşınan çift, evden oluşan kanalizasyon suyunun biran önce yapılmasını istedi.

Bir çok eşyasının kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Duygu Bekar, Çarşamba gecesi yağmur yağdıktan sonra uyandığımda suya bastım. Yerler su olmuştu. Ben eşime haber verdim. Gider açtılar suyu boşalttılar. 9 gün geçti. 2 gün önce gideri yaptı belediye görevlileri. Ondan sonra kanalizasyon suyu eve girdi. Hala su akıyor. Mahallenin tüm atık suyu eve giriyor. Biran önce yardım bekliyoruz. dedi.

Kaynak: DHA