Zonguldak Kahve baskınında, 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezası Kahve baskınında, 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezasıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kumar oynatılan kahveye düzenlenen baskında 11 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 34 bin 980 lira ceza kesildi.

Kahve baskınında, 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kumar oynatılan kahveye düzenlenen baskında 11 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 34 bin 980 lira ceza kesildi.

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nce Murtaza Mahallesi Dışçeşme Sokak'ta bulunan kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Gece saatlerinde düzenlenen baskında, içeride bulunan kişiler kapıyı açmayınca çilingir çağrıldı. Kapının açılmasıyla kahveye giren polisler, 11 kişi olduğunu tespit etti. Kahvede yapılan aramada, gizlenen iskambil kağıtları ve okey takımları bulundu. Kahve sahibi hakkında 'kumar oynatmaya yer ve imkan sağlama' suçundan tutanak tutuldu. 11 kişiye ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 34 bin 980 lira para cezası kesildi

Kaynak: DHA