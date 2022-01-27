Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelan sonrası çalışma başlatılacak - Haberler
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Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelan sonrası çalışma başlatılacak

İhlas Haber Ajansı, Onur Altındağ - Güncel

Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelan sonrası çalışma başlatılacakİstanbul karayolunda meydana gelen heyelan sonrası ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak- İstanbul karayolundaki heyelan sonrası çalışma başlatılacak

ZONGULDAK Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelan sonrası ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı. Üzeri telle kapatılan araziden kopan dev kaya parçaları karayoluna indi. Ekipler bölgede yapılan incelemelerin ardından çalışmalara başlayacak.

Edinilen bilgiye göre 11.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan riski nedeniyle üzeri telle kapatılan araziden kopan devasa kaya parçaları karayoluna indi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler heyelanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolu kapatarak güzergahı kullanan sürücüleri geri çevirdi.

Yol ulaşıma kapatılırken ekipler heyelanın yaşandığı yerde temizleme çalışmaları başlatacak. Alternatif güzergahlara sevk edilen bazı sürücüler ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelan sonrası çalışma başlatılacak

Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelan sonrası çalışma başlatılacak

Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelan sonrası çalışma başlatılacak

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Toprak Kayması, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Haber

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