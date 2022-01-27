ZONGULDAK-İSTANBUL KARAYOLUNDA HEYELAN; ZONGULDAK ÇIKIŞI TRAFİĞE KAPATILDI - Haberler
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ZONGULDAK-İSTANBUL KARAYOLUNDA HEYELAN; ZONGULDAK ÇIKIŞI TRAFİĞE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Zonguldak-İstanbul Karayolunun Ilıksu mevkiinde dev kaya parçası karayoluna düştü.

ZONGULDAK (DHA) - Zonguldak- İstanbul Karayolunun Ilıksu mevkiinde dev kaya parçası karayoluna düştü. Karayolunun Zonguldak çıkışı trafiğe kapatıldı.

Heyelan, saat 12.00 sıralarına karayolunun Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle polis ekipleri, karayolunu trafiğe kapattı. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi. Karayolları ekipleri, heyelanı temizlemek için çalışma başlattı.

ZONGULDAK-İSTANBUL KARAYOLUNDA HEYELAN; ZONGULDAK ÇIKIŞI TRAFİĞE KAPATILDI

ZONGULDAK-İSTANBUL KARAYOLUNDA HEYELAN; ZONGULDAK ÇIKIŞI TRAFİĞE KAPATILDI

ZONGULDAK-İSTANBUL KARAYOLUNDA HEYELAN; ZONGULDAK ÇIKIŞI TRAFİĞE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Toprak Kayması, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Haber

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