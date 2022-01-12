Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, Zonguldak-İstanbul kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, Zonguldak- İstanbul kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerine doğru başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı.
Yolda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi. Rampayı çıkmakta zorlanan tır sürücüleri ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.