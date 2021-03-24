ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
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ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

24.03.2021 02:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 03:35

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, Zonguldak-İstanbul kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, Zonguldak-İstanbul kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Gece başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı.

Bazı araçlar yolda kaldı, rampayı çıkmakta zorlanan tır sürücüleri araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Sağlık çalışanı Bedirhan Güneş, gazetecilere, iş çıkışında kar yağışına yakalandığını belirterek, "Aracımla yolda mahsur kaldım, arkadaşım geldi. Karayolları ekiplerini bekledik. Sağ olsunlar, geldiler, yardım ettiler. Biraz üşüdük ama bir yandan da karın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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