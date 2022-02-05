Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor - Haberler
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Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

AA, Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak- İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Ilıksu mevkisinde karların erimesiyle meydana gelen heyelanda, yamaçtan düşen kaya parçalarının kara yoluna düşmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken, yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Bölgeden geçecek araçlar, ekiplerce farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Toprak Kayması, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Haber

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