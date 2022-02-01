ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor - Haberler
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ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
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ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak- İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor.

Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları ile bir ağacın devrilmesi sonucu kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı.

Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak, İstanbul, Polis, Güncel, Haber

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