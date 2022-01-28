Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı - Haberler
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Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı

AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı

Zonguldak-İstanbul kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımda aksamaya neden oldu.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak- İstanbul kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Göktepe mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun Zonguldak istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı, Karayolları ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, çalışmaların ardından yolun açılmasıyla normale döndü.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksattı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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