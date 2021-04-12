Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı
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Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı

Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak-İstanbul kara yolunda ulaşım, heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

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Zonguldak-İstanbul kara yolunda ulaşım, heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

Bölgede etkili olan sağanağın ardından Kavukkavla mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Kara yolunu kullananların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ulaşım karşı şeritten kontrollü sağlanırken, yolun trafiğe açılması için çalışma yürütülüyor.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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