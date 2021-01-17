Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor
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Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor

17.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:14
Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor

Kentte etkili olan yoğun kar nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor.

Kentte etkili olan yoğun kar nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor.

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri ise tuzlama, kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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