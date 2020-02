ZONGULDAK İşçi emeklisi, hayatını sokak kedilerine adadı

16.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:31

İşçi emeklisi, hayatını sokak kedilerine adadı

ZONGULDAK'ta emekli Hasan Kırmacıoğlu (70), her gün 5 kilometre yol yürüyerek, 25 yıl önce yaptığı kedi evinde onlarca sokak kedisinin bakımını gerçekleştiriyor.Alaplı'da yaşayan işçi emeklisi Hasan Kırmacıoğlu, 25 yıl önce balık tutmak için gittiği barınakta bulduğu kediyi beslemesinin ardından sokakta gördüğü tüm kedilere bakmaya başladı. Evinden 5 kilometre uzaklıktaki barınağa yürüyerek giden Kırmacıoğlu, burada kedi evi yaparak onlarca kedinin bakımını üstlendi. 25 yıldır her gün aynı yere giderek sokak kedilerini besleyen Kırmacıoğlu, bu güne kadar sayısını hatırlamadığı yüzlerce kediye baktığını kaydetti. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Kırmacıoğlu, ömrü yettiğince kedilere bakmaya devam edeceğini belirterek, "Balıkçı barınağına rahmetli ağabeyimle balık tutmaya gelmiştik. 1 tane kedi vardı, açtı, çok üzülmüştüm. Geri dönerek yemek ve süt alarak beslemeye başladım. O gün 1 kedi vardı bugün bin kedi oldu. 25 yıldır her gün 5 kilometre yol yürüyerek kedilere bakıyorum. Emekli olalı 19 sene oldu. Emekli maaşımın bir bölümünü onlara harcıyorum" dedi.MAMA DESTEĞİ BEKLİYORKırmacıoğlu, kedilere bakmakta artık zorlandığını ifade ederek, 'Barınağın bir bölümüne beslediğim birkaç kedi için küçük bir kulübe yapmıştım. Daha sonra kediler doğum yaptı, başka kediler de gelmeye başlayınca sayıları artmaya başladı. Kediler rahat yatsın diye barınağı büyüterek çevresini genişlettim. Kedileri besleme konusunda eşim rahatsızlandıktan sonra çok zor duruma düştüm. Yemek alamaz hale geldim. Yemek yetiştiremiyorum" diye konuştu.Hayvanseverlerden mama desteği isteyen Kırmacıoğlu, şöyle konuştu:

"Hayvan severlerden ricam kedileri doyurmak için mama desteği. Bu dünyada ne yaptıysan öbür dünyaya onu getireceğiz. Ben hayvan severlerden rica ediyorum. Buradaki yüzlerce kediye de mama desteği verelim, aç kalmasınlar, ben de çok memnun olurum. Bazen mama getiremeyince üzülüyorum. Evde huzursuz oluyorum. Evde rahat yemek yiyemiyorum. Kedilere sahip çıkalım."

Kaynak: DHA