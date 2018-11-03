Zonguldak İş Yerinden 'Tırnakçılık' Yöntemiyle Dolandırıcılık Kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerine gelen biri kadın ve diğeri de kadın kılğında ki erkek, oyladıkları iş yeri sahibinden 'tırnakçılık' olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle 100 TL'yi alarak dükkandan ayrıldılar. İş yeri sahibi ise kayıp 100 TL'yi kasada ki parayı kontrol edince anladı.

Olay Müftü Mahallesi Demirciler Sokakta meydana geldi. İş yerine gelen biri kadın ve diğer kadın kığında ki erkek, iş yeri sahibinden yaptıkları 15 liralık alış verişi 200 TL ile ödemek istedi. Para üstü 185 TL'yi alan kadın, parayı aldıktan kısa süre sonra alış verişten vaz geçtiğini söyleyerek para üstünü geri verdi. Para üstünü verdiği sırada paranın en altında ki 100 TL'yi el çabukluğu ile alarak yanında ki kadın kılığında ki erkeğe verdi. Parayı alan kadın kılığında ki erkek parayı koynuna soktuktan kısa süre sonra yanındaki ile birlikte iş yerinden ayrıldı.

Kasadaki paraları düzelmek isteyen iş yeri sahibi 100 TL'nin alındığını fark edince durumu polise bildirdi. 2 şüpheli aynı bölgede 5 ayrı iş yerinde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.