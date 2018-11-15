Zonguldak İş Yeri Çıkan Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında, tente imalatı yapan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tente imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Sanayi sitesinin yakınında bulunan Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yükselen dumanları görünce yangına müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde patlamalar meydana geldi. Bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Tamamen yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, iş yerinden yükselen dumanları görünce hemen müdahalede bulunduklarını anlatarak, "Vatandaş ihbarı olmadığı için arkadaşlar hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyor. Olay yerine geldiğimizde tenteci yani petrol ürünü olan muşamba, branda dükkanında hızlı bir şekilde müdahaleye başladık. Çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldık."

Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.