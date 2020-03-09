Zonguldak İş insanı ücretsiz pilav ve tatlı dağıttırdı, merak konusu oldu
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İstanbul, Güncel

Zonguldak İş insanı ücretsiz pilav ve tatlı dağıttırdı, merak konusu oldu

İş insanı ücretsiz pilav ve tatlı dağıttırdı, merak konusu olduİSTANBUL'da yaşayan Zonguldaklı iş insanı, kent merkezindeki bir lokantadan, vatandaşlara pilav ve tatlı dağıttırdı.

09.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:09
Zonguldak İş insanı ücretsiz pilav ve tatlı dağıttırdı, merak konusu oldu

İş insanı ücretsiz pilav ve tatlı dağıttırdı, merak konusu oldu

İSTANBUL'da yaşayan Zonguldaklı iş insanı, kent merkezindeki bir lokantadan, vatandaşlara pilav ve tatlı dağıttırdı. Kimliğini saklı tutan iş insanı vatandaşlar tarafından merak edildi.

Kent merkezindeki Mücahit Canbaz'a ait lokantadan dün vatandaşlara ücretsiz pilav ve tatlı dağıtıldı. İstanbul'da yaşayan bir iş insanının, 150 kişilik pilav ve tatlı ücreti ödeyip, vatandaşlara dağıtılmasını istediğini söyleyen Mücahit Canbaz, Hayırsever iş insanı, isminin açıklanmasını istemedi. İstanbul'dan bir iş adamımız. 150 kişilik pilav ve tatlı ikram etmemizi rica etti. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Allah niyetini kabul etsin dedi.

Zonguldak İş insanı ücretsiz pilav ve tatlı dağıttırdı, merak konusu oldu

Kaynak: DHA

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Zonguldak İş insanı ücretsiz pilav ve tatlı dağıttırdı, merak konusu oldu

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