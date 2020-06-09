ZONGULDAK İnternette tanıştığı Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyor
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ZONGULDAK İnternette tanıştığı Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyor

İnternette tanıştığı Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyorZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Kızılbel köyünde 12 yıl önce eşinden ayrılan Celal Gider (51), iki yıl önce internetten tanıştığı Endonezya'da yaşayan Wurini Handayani (48) ile evlenebilmek için destek bekliyor.

09.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:34

İnternette tanıştığı Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyor

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Kızılbel köyünde 12 yıl önce eşinden ayrılan Celal Gider (51), iki yıl önce internetten tanıştığı Endonezya'da yaşayan Wurini Handayani (48) ile evlenebilmek için destek bekliyor.

Çaycuma'ya bağlı Kızılbel köyünde 12 yıl önce eşinden boşanarak çocuklarıyla yaşamaya başlayan operatör Celal Gider, iki yıl önce internette Endonezya'da yaşayan Wurini Handayani ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Gider ve Handayani evlenmeye karar verdi. Birlikte Kızılbel köyünde yaşamak isteyen Gider ve Handayani, maddi imkansızlık nedeniyle bir araya gelemedi. Cep telefonuyla görüntülü aramayla görüşebilen Gider ve Handayani, kavuşmak için destek bekliyor. Celal Gider, ulaşım ve diğer masraflarla birlikte 20 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak destek istediğini anlatan Gider, 51 yaşında aşkı ve sevgiyi bulduğunu anlattı.

Handayani ile evlilik sitesinde tanıştığını ifade eden Gider, "İki yıl önce Antalya'da çalışırken evlilik sitesinde tanıştık. Müslüman olduğunu öğrendim. İngilizce biliyordu. Bende yoktu ama telefondan çevirmeyle başladım. Sonradan biraz geliştirdim. Onun için öğrendim. Öyle gelişti durum. Birbirimize söz verdik, ancak uçak biletlerinden dolayı bir türlü para biriktiremedim. Gidiş geliş ve oradaki masraflar için 20 bin lira lazım. Ben yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

DESTEK BEKLİYOR

Endonezya'ya gidip Handayani'yi Türk gelenek ve göreneklerine göre ailesinden istedikten sonra köyünde düğün yapmak istediğini ifade eden Gider, şöyle konuştu:

"Ailesiyle de telefonda görüşüyorum. Tabi onlarda beni merak ediyor, görmek istiyor. Oraya gidip Türk usulüne göre isteyip köyümüzde düğün yapmak istiyoruz. Türkiye'de yaşamak istiyor. Cumhurbaşkanımız inşallah mektubumu okur. Okursa, mektubum ona ulaşırsa bu işe el atacağını umuyorum. 1990 yılından beri kendisini takip ederim. Hayırseverlerimiz de çok bizim. İnşallah destek olan çıkar."

ZONGULDAK İnternette tanıştığı Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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