17.10.2019 10:57

Zonguldak'ın kanayan yarası kaçak ocaklar

Zonguldak'ta, maden ocaklarında 2014 ve 2019 Eylül ayı sonuna kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında ölen 60 maden işçisinden 20'si ise kaçak işletilen maden ocaklarda yaşamını yitirdi. Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kaçak ocakların Zonguldak'ın kanayan yarası olduğunu söyleyerek, 'Kimse istemez bile bile ölüme gitmeyi. TTK'nın norm kadrosu 14 bin 500. Bu kurum dururken bu arkadaşlarımız orada bile bile ölümlerine izin verilmesi 21'inci yüzyıla yakışmayan, arkadaşlarımızın direk diplerine, hastane önlerine bırakıldığı dönem bizim utancımızdırö dedi.

Emeğin başkenti olarak bilinen Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) tarafından Kozlu, Karadon, Üzülmez, Armutçuk ve Amasra Müessesse Müdürlüklerine bağlı maden ocaklarında üretim yapılıyor. Ayrıca kurumun ihaleyle özel maden şirketlerine kiraladığı sahalarda da üretim yapılıyor. Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocaklarında bin 381 yerüstü, 6 bin 552 yeraltı işçisi sigortalı olarak çalışırken, özel sektöre bağlı maden ocaklarında ise bin 448 işçi çalışıyor. Bunun yanında işsiz madencilerin yasa dışı üretim yaptığı ruhsatsız kömür ocakları da bulunuyor. İş bulamayan ve resmi olmayan rakamlara göre sayısı bini bulan madenciler ise günlük ortalama 100 lira yevmiye karşılığında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri olmayan maden ocaklarında çalışmak zorunda kalıyor. Özellikle ormanlık ve dağlık alanların yakınındaki mahallelerde oturanlar ile Kilimli ve Kozlu ilçelerinde çok sayıda kişi, geçimini bu ocaklardan sağlıyor. TTK ile özel ocaklarda üretilen ve tonu 700 ile bin lira arasında değişen fiyatlardan satılan kömür, kaçak ocaklarda yarı fiyattan satılıyor.

TESPİT EDİLEN KAÇAK OCAKLAR İMHA EDİLİYOR

Jandarma, TTK, Orman Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yetkilileri, düzenli olarak denetim yapsa da ruhsatsız kömür ocaklarının önüne geçilemiyor. 2014-2019 Eylül ayı sonuna kadar bin 782 kaçak kömür ocağı tespit edildi. Bu ocaklar dinamit kullanılarak imha edildi. Ocakları işlettiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu. Yapılan çalışmalara rağmen patlatılarak mühürlenen bu ocaklardan çoğu, daha sonra tekrar üretime açıldı. Maden ocaklarında 2014 ve 2019 Ekim ayına kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında ölen 60 maden işçisi yaşamını yitirdi. Ölen işçilerin 28'si özel maden şirketlerinde, 20'si ise kaçak işletilen ocaklarda yaşamını yitirdi.

GMİS GENEL BAŞKANI YEŞİL BİRAN ÖNCE ÇÖZÜM BULUNMALI

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, kaçak ocakların önüne geçilmesi için TTK'da ki işçi sayısının arttırılması gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi

'Zonguldak'ta geçmişten bugüne kadar hep söylediğimiz şey, kaçak ocaklar Zonguldak'ın kanayan yarasıdır. İnsanlar niye bile bile ölüme gider. Bu insanlar hayatlarını geçindirmek, bir yaşam sürdürmek zorunda. Kimse istemez bile bile ölüme gitmeyi. TTK var norm kadrosu 14 bin 500. 40 bin işçinin çalıştığı zamanlar oldu. Bu kurum dururken bu arkadaşlarımız orada bile bile ölümlerine izin verilmesi 21'inci yüzyıla yakışmayan, arkadaşlarımızın direk diplerine, hastane önlerine bırakıldığı dönem bizim utancımızdır. Bu arkadaşlarımız çalışmak zorunda. Bunun biran önce çözümünün bulunması gerekiyor. Yetkililerle bu konuyu çok paylaştık ama şu ana kadar bir çözüm olmadı. Bizim işçiye ihtiyacımız var. Vatandaş aç ölmektense tok öleyim demiş. Bunu kendi için demiyor çocukları için ailesi için diyor. Ocak patlatmak çözüm değil. Ocağı kapatırsın ama bu insanları düşünmek zorundayız. Bu konuya biran önce çözüm olması gerekir. Bu arkadaşların yapabildiği madencilik. Böyle kurumumuzda var. Bunu değerlendirmek gerekiyor.

Kaynak: DHA