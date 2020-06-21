Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü
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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

21.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:41

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, protokol üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye Başkanı Selim Alan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk vilayeti olan Zonguldak 99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Fransız işgalinden kurtarılmıştır. Türk Sanayisine uzun yıllar yön veren Zonguldak kömür havzası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne yüzbinlerce hemşehrimize ekmek kapısı olmuştur. Zonguldak'ın bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olmasında 8 Kasım 1829'da taşkömürünü bulan Uzunmehmet gelmektedir. Ereğli Kestaneci köyünde yaşayan Uzunmehmet'in taşkömürünü bulmasıyla kentimiz süreç içerisinde sanayi kenti kimliğini kazanmıştır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra vatan topraklarının işgali sonrasında taşkömürünün önemini bilen Fransızlar Zonguldak'ı işgal etmişlerdir. Vatanını ve sahip olduğu milli değerlerini canından ve malından aziz bilen Türk Milleti bu yolda tüm varlığını feda etmiştir. Zonguldak; Cumhuriyetin kuruluşunun ardından 1 Nisan 2914 yılında vilayet olmuş. Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il olma ünvanını almıştır. Taşkömürünün 1848 yılından itibaren üretilmeye başlamasıyla birlikte ülkemizin sanayileşmesinde, ekonomik ve toplumsal gelişiminde Zonguldak hep lokomotif rol görevi üstlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Lise öğrencisinin Zonguldak adlı şiirini okumasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü

Kaynak: İHA

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