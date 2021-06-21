Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinliklerle Kutlandı

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törende. saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemini içeren mesajı okundu. Valilik önünde düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlarımız katıldı.

Kaynak: Habermetre