Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinliklerle Kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinliklerle Kutlandı

Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinliklerle Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törende. saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemini içeren mesajı okundu. Valilik önünde düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlarımız katıldı.

Kaynak: Habermetre

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinliklerle Kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:11:42. #1.14#

title