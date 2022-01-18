Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Bu sebeple taşımalı eğitimde 19 Ocak çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini aktaran Altay, ilçe merkezinde ve Çaydeğirmeni'nde yarın eğitim öğretimin devam edeceğini duyurdu.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Devrek, Medya, Altay, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title