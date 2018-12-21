Zonguldak İlçe Emniyet Müdürüne, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı
İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltıZonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı
Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi. Kılıç, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık 1 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet Kılıç'ın, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
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Haber: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) -
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA