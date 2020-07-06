Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'a ziyaret Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören, yönetim ve ilçe teşkilatları ile bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ali Tosun'u ziyaret etti.

Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören, yönetim ve ilçe teşkilatları ile bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ali Tosun'u ziyaret etti.

Ören, ziyarette yaptığı konuşmada, Tosun'a görevinde başarılarak dileyerek, "Biz Türk Eğitim-Sen olarak her daim iyi yaptığınız çalışmaların yanında duracağız. Zonguldak İl Milli Eğitimine yapacağınız en küçük katkıda teşkilatlarımızla beraber başrolde olmaya hazırız." dedi.

Tosun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz güzel yaptığımız çalışmalarla bir neslin ihyası ve inşasını gerçekleştirir ve bizden hizmet bekleyen vatandaşımıza da en güzel hizmeti vermiş oluruz. Bizim için en önemlisi yakınımızda olacak kişiler, öğrencisini odak noktası yapmış, okulunu, milli eğitim camiasını sırtlamış arkadaşlar bizim baş tacımız olacaktır. Birinci önceliğimiz budur ve bunu herkesin bilmesinde fayda var diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA